Nachtburgemeester helpt je met tips voor goede voornemens!

Zaterdagavond 29 februari vindt de Nacht van Groningen voor de 19e keer plaats. Het jaarlijkse loopevenement in de binnenstad van Groningen is één van de weinige in Groningen en omstreken waarbij alle afstanden in het donker worden afgelegd. En wie kan hier beter een oproep voor doen als onderdeel van de goede voornemens voor 2020 dan de Nachtburgemeester van Groningen: Merlijn Poolman.

Niet alleen maar feesten

De Nachtburgemeester zorgt voor de verbinding tussen de mensen en de stad, in voornamelijk het nachtleven. Al gauw wordt er bij het nachtleven gedacht aanuitgaan en alcohol, maar het nachtleven in Groningen is meer dan alleen uitgaan.



Merlijn Poolman verbetert samen met zijn twaalfkoppige Nachtraad verschillende aspecten van het nachtleven, waaronder de veiligheid en voorlichting. De raad zoekt oplossingen voor de uitdagingen die die nacht biedt om er zo voor te zorgen dat iedereen optimaal kan genieten van het Groningse nachtleven. Denk hierbij aan workshops over alcohol, drugs en seks plus dat er trainingen voor horeca-personeel worden opgezet.



“Als Nachtburgemeester probeer je behalve feest en je lekker laten gaan ook de maatschappelijke aspecten terug te laten komen en daar een balans in te vinden, een belangrijk gegeven daarbij is natuurlijk ook bewegen. Middels deze samenwerking probeer ik het uitgaanspubliek na te denken over hun goede voornemens in 2020”, aldus Merlijn.



Samenwerking horecagelegenheden

De Nacht van Groningen wordt gelopen in het donker, waarbij de organisatie zorgt voor een sfeervol parcours met extra verlichting en muziek, een goede motivatie voor de deelnemers en leuk voor toeschouwers die naar het evenement komen. Hiervoor wordt de samenwerking aangegaan met de aan de route gelegen horecazaken waaronder: De Sigaar, de Woldhoorn, De Bres. Bij deze locaties kunnen supporters met muziek en een drankje de hardlopers toejuichen en wanneer deelnemers eenmaal gefinisht zijn, kunnen zij ook hier terecht voor het welverdiende drankje.



Heb jij sportieve voornemens? Schrijf je in!

Inschrijven kan als individu, groep of samen met je collega’s via www.nachtvangroningen.nl. Het eerste startschot wordt gelost zaterdag 29 februari om 20.00 uur met de 5 km loop op de Ossenmarkt, vervolgens zullen om 21.00 uur de Halve Marathon (21,1 km) en de 10 Engelse Mijl deelnemers van start gaan. Met tot slot de 10 km om 21.15 uur.