Merckt: bouw vordert aan Grote Markt; tweede verdieping binnenkort gestort

Op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat vordert de bouw van Merckt. Dat wordt een complex met appartementen en een horeca-voorziening. Dezer dagen liggen de werkzaamheden heel even stil in verband met de vorst, maar als het weer het toelaat wordt de tweede verdiepingsvloer gestort. Er komt in elk geval een zeer opmerkelijke horeca-formule (zie foto’s op GIC-website).