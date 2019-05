Meerstad krijgt vlottendorp

Eindeloos lekker vies worden, ontdekken en leren. Als kind kon je helemaal opgaan in het spelen, je gebruikte je creativiteit en daarmee was je helemaal in je eigen fantasiewereld. Vakanties en vrije dagen leken eindeloos te duren en altijd was het mooi weer. Spelen is leren en buiten spelen blijft belangrijk voor de ontwikkeling, vooral voor jonge kinderen, aldus Bureau Meerstad.



Healthy Ageing Groningen

Iedereen weet dat buiten spelen gezond is maar niet overal zijn er genoeg mogelijkheden om lekker te spelen en te ravotten. De stad groeit en de druk op de openbare ruimte neemt toe. Niet voor niets heeft de gemeente Groningen de afgelopen jaren een Healthy Ageing Visie ontwikkeld. Want ouder worden in goede gezondheid vraagt om een leefomgeving waarin je je fijn voelt en wordt uitgenodigd om te bewegen.



Groen en gezond Meerstad

In Meerstad is er vanaf het begin rekening gehouden met deze aspecten, vooral voor kinderen. Omdat er in Meerstad zoveel natuur en water is, is er altijd wel een plekje in de buurt waar je lekker kunt spelen. Zo kun je de uitkijktoren beklimmen of lekker suppen, surfen of kajakken op Strand Meeroevers. Ook is er in elke buurt wel een speelplekje, het is net één grote speeltuin.



Nieuwe speelplek Woldmeerweg

Dit jaar komt daar nog een mooie groene speelplek bij. In 2018 is aan de Woldmeerweg naast de manege grond aangekocht om een avontuurlijke speeltuin te realiseren. De Speeltuincommissie wilde graag een speeltuin voor kinderen vanaf 6 jaar en het ontwerp is bedacht samen met de kinderen. Meer informatie over deze speeltuin lees je hier.



Maisdoolhof

Ieder zomer kun je vanaf juli weer verdwalen in Maisdoolhof Meerstad. Het doolhof is bijna 3 voetbalvelden groot en telt maar liefst 4 km aan paden. Genoeg ruimte voor speurneuzen om lekker rond te dwalen. Het doolhof ligt pal naast strand Meeroevers. Een kleinschalig recreatiestrand met alle voorzieningen voor een leuke en actieve dag.



Eerste vlottendorp van Groningen van 16 t/m 18 juli

Maar het hoogtepunt van buitenspelen is toch wel het vlottendorp. Lekker bouwen op het strand en aan het water. Het vlottendorp vindt plaats van 16 t/m 18 juli en is het eerste vlottendorp van Groningen! Drie dagen lang kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 vlotten bouwen op strand Meeroevers. Naast het vlotten bouwen worden er tal van andere leuke activiteiten georganiseerd waar de kinderen aan deel kunnen nemen.



​​​​​​​Het vlottendorp wordt georganiseerd door Meerstad en Timmerdorp Groningen. Meer informatie over het vlottendorp en inschrijven vind je op https://www.meerstad.eu/vlottendorp-meerstad/