Marketing Groningen en Noorderland presenteren bijzondere Groningen Special

Marketing Groningen brengt ieder jaar een magazine uit om bezoekers te informeren en te inspireren over Stad en Ommeland. Dit jaar is hiervoor de samenwerking aangegaan met Noorderland. De hieruit voortgekomen special beschrijft met reportages, interview, tips en prachtige beelden het ultieme Groningen gevoel, aldus de makers.



"Het is voor ons heel waardevol om onze handen ineen te slaan met het team van Marketing Groningen", zo geeft de redactie van Noorderland aan. "Beide willen we het liefst zoveel mogelijk mensen bekend maken met ons mooie Noorderland en de veelzijdigheid van onze regio. Deze samenwerking heeft geleid tot een bomvolle Groningen-special die tevens het dikste nummer ooit is van Noorderland. Hoe leuk dat het magazine volledig is gemaakt en geproduceerd in het noorden. Met maar liefst 148 pagina's aan uittips, interviews met markante noorderlingen, leuke winkels, restaurants en dorpjes in de provincie.”



Over Noorderland

'Ontdek Noorderland': dat motto staat centraal in het lifestylemagazine over Noord-Nederland. Noorderland schrijft al 12 jaar acht keer per jaar over het goede leven in Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Van reportages over de schitterende natuurgebieden in onze regio tot culturele hoogtepunten en van leuke uit-tips tot interviews met bijzondere noordelingen.