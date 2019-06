Luchtwachttoren in Warfhuizen open voor publiek

‘Wat is dat toch voor raar torentje/gebouwtje?’, vraagt menigeen zich af in de omgeving van Warfhuizen, wanneer men langs een oude Wattoren in het weiland rijdt. Het Groninger Landschap biedt zondag 16 juni de mogelijkheid om de Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen te bezoeken.