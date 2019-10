Cadeautje voor iedereen die Bos heet tijdens tentoonstelling over Bosatlas in Groningen

Iedereen die de achternaam Bos draagt ontvangt in oktober een unieke attentie bij een bezoek aan het GRID Grafisch Museum in Groningen.

Na een bomvolle Museumnacht, een levendige zomervakantie en een gezellig Noorderzon is het deze maand ‘Bostober’ in GRID. In oktober loopt de tentoonstelling De Bosatlas. De kunst van het weglaten op haar einde en dat laten het GRID Grafisch Museum niet ongemerkt gebeuren.

Over de tentoonstelling

De naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm, en reikt tot ver buiten de muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe werden kaarten gemaakt, toen en nu, en welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat dit lesboek zich al bijna 150 jaar weet te handhaven? De expositie, die tot stand is gekomen in samenwerking met Noordhoff Uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum, toont het verhaal áchter dit cultureel erfgoed.

Cadeau voor elke Bos

Oktober is extra speciaal voor iedereen die, net als deze markante Nederlander, de achternaam Bos draagt. Zij ontvangen namelijk in oktober een uniek setje Bosatlas kaarten bij een bezoek aan het museum. Kleine lettertjes: er wordt 1 setje per persoon op vertoon van een geldig id-bewijs verstrekt en de aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Bos x Martini

Bostober kan men het bezoek aan het museum combineren met een bezoek aan de Martinitoren. Volwassenen kunnen voor €10 en kinderen voor €5 de toren beklimmen en de Bosatlas verkennen. Voor kinderen zit er zowel bij de Martinitoren als de Bosatlas een speurtocht bij (te verkrijgen op locatie). Tickets zijn via de VVV en GRID te verkrijgen.

#MijnBosatlas

Bezoekers kunnen zelf ook hun verhaal delen en meedingen naar een Bosatlas.

Hoe? Op social media met #mijnbosatlas of per mail naar mijnbosatlas@gridgroningen.nl o.v.v. Mijn Bosatlas. Onder de inzenders wordt wekelijks een Boskabouter verloot en maandelijks een exemplaar van De Bosatlas van het cultureel erfgoed.

Informatie over de activiteiten in de kinderboekenweek en herfstvakantie:

https://www.gridgroningen.nl/agenda

Informatie over de tentoonstelling:

www.bosatlastentoonstelling.nl

https://www.gridgroningen.nl/exposities/bosatlas