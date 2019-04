Kraambank blij met overgebleven babyspullen vrijmarkt

Sta je tijdens Koningsdag op de vrijmarkt met babyspullen? En heb je aan het eind van de dag spullen over? Dan kun je deze inleveren bij de Kraambank van Isis Kraamzorg. De Kraambank zamelt babyspullen in en geeft deze door aan gezinnen die het nodig hebben. Er zit een Kraambank in Groningen en in Heerenveen.

De Kraambank is ontstaan uit de gedachte dat er in toenemende mate (aanstaande) ouders en gezinnen zijn die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ouders kunnen hun gebruikte spullen en kleertjes doneren aan de Kraambank, die er vervolgens andere ouders gelukkig mee maakt.



Blij met alle spullen die in goede staat zijn



De Kraambank is blij met alle babyspullen (geen speelgoed en knuffels) die overgebleven en in goede staat zijn. Je kunt de spullen tijdens kantoortijden brengen bij de Kraambank Groningen aan de Queridolaan 5.