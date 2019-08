Jurrien Koop wekt zwart-wit foto’s en oud-Groningen tot leven

Onlangs plaatsten we een bewerkte foto van Jurrien Koop van de fontein op de Vismarkt op de GIC. Dat leidde tot zeer veel bezoekers en aandacht. Vele lezers realiseerden het zich misschien niet, maar in 1914 bestonden er nog geen kleurenfoto’s, dus dat maakte een fontein uit 1914 met daarom heen een groen grasveldje zo verrassend.

Hoe bijzonder is het wat Jurrien doet?

‘Voor zover ik weet ben ik inderdaad één van de weinigen die zwart wit-foto's inkleurt. Er is iemand uit Breda die het al langere tijd doet en hierin (geloof ik) ook een bedrijfje in heeft.’

Begonnen met voetbalplaatjes

Zelf is hij op het idee gekomen nadat ik voor het platform ‘Kent u deze Nog?’ (www.kentudezenog.nl) nieuwe ideeën zat te bedenken. ‘Voor ons platform ben ik veel bezig met beeldmateriaal en op een gegeven moment vroeg ik me af of het mogelijk is om zwart wit-foto's in te kleuren. Via Photoshop en enkele andere programma's ben ik begonnen.’

De voetbalfoto's waarmee hij begon leverden al snel veel aandacht op (RTV Noord/DvhN),

‘Daarna ben ik het uit gaan breiden met foto's uit onze toffe stad. En zo is het balletje een beetje gaan rollen!’, aldus Jurrien.

In de GIC hopen we de komende tijd meer foto’s van hem te publiceren, zodat wat ons betreft het balletje blijft rollen…