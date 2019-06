Internationale studenten willen meer contact met inwoners van Groningen

Zo schrijft Gonzalo Amezquita Cuellar: "Nederlandse vrienden maken is buitengewoon moeilijk want zij hebben vaak al sociale cirkels sinds hun basisschool en middelbare school. En als je dan eindelijk met hen optrekt, dan is het probleem dat je nooit uitgenodigd wordt voor bijeenkomsten waar hun oude vrienden ook komen. Je blijft dan gewoon een vriend van de universiteit."

Catriona Casale schrijft: "Persoonlijk ben ik blij met mijn expat community, maar ik vind het nog steeds raar dat er niet meer integratie is. Het is dan deprimerend om te zien dat er soms kamers worden aangeboden met bordjes: “Dutch Only” erop."



Mentoren?

Cata Amaro Madariaga doet een zeer interessante suggestie: "Toen ik studeerde in Groot Brittannië, hadden ze een programma ontwikkeld, waar lokale mensen werden ingezet om als mentoren te fungeren. Zij zorgden echt voor een verbinding met de stad en de cultuur. We kwamen tenminste een keer per maand bij elkaar voor een kop koffie of om gewoon wat te kletsen. Dat was een geweldige manier om te leren over de cultuur. Misschien is dat een idee voor Groningen", zo stel hij voor.



