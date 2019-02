Inschrijving GasTerra Ladiesrun Groningen geopend

De inschrijving van de twaalfde editie start traditiegetrouw op donderdag 14 februari. Dit jaar verwacht de organisatie wederom 2.000 deelneemsters aan de start. Net als vorig jaar zal de Vismarkt weer worden omgebouwd tot Pink Plaza met onder andere een DJ, masseurs en verschillende standjes. Alle onderdelen starten en finishen op de Vismarkt. De parcoursen van 2,5 km, 5 km, 7,5 km en 10 km lopen door de binnenstad en het Noorderplantsoen.



Business Run vanaf 2 personen



Als bedrijf in actie komen tijdens de GasTerra Ladiesrun Groningen kan ook. Speciaal voor bedrijven die met medewerksters of relaties willen lopen, biedt de organisatie de Business Run 5 km aan. Vorig jaar is het met succes toegankelijker gemaakt door middel van inschrijving vanaf 2 personen. De eindtijden worden individueel geregistreerd bij de 5 km run.



Pink Ribbon: ren mee voor borstkankeronderzoek



Uiteraard staat ook dit jaar het roze loopfeest in het teken van het goede doel; Pink Ribbon. Dankzij de inzet van de deelneemsters wordt er elk jaar een enorm bedrag opgehaald voor borstkankeronderzoek. Iedere deelneemster kan bij inschrijving een vrijwillige donatie aan Pink Ribbon doen of ervoor kiezen om op het speciale actieplatform haar deelname aan de run te laten sponsoren. Zo kan elke deelneemster haar steentje bijdragen aan nieuwe en baanbrekende onderzoeken op het gebied van borstkanker. Dat is nog steeds hard nodig, want in Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Dankzij de inzet van alle deelnemers en de organisatie ontving Pink Ribbon vorig jaar een cheque met een totaalbedrag van € 21.830,-.



Inschrijven



Inschrijven voor de GasTerra Ladiesrun Groningen kan via www.ladiesrungroningen.nl.