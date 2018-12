Horeca in Groningen verstrekt warme dekens op terrassen

De aanschaf van de dekens is een initiatief van Koninklijke Horeca afd. Groningen, gemeente Groningen en Marketing Groningen.



‘Wij als ondernemers voelen ons ook verantwoordelijk voor duurzaamheid en willen ook ons steentje bijdragen aan het behalen van ambitieuze doelstellingen. Eén van de manieren om dat te doen is dat horecabedrijven selectiever worden met het gebruiken van de heaters’, vertelt Irene van der Velde. Ze is eigenaresse van Dinercafé Diep en voorzitter van de afd. Groningen van Koninklijke Horeca.



Het is niet zo dat alle straalverwarmingen nu plotsklaps verdwijnen, maar wel willen de ondernemers er veel selectiever mee omgaan, overigens ook op verzoek van gasten. De gemeente Groningen vindt het ook een goed streven, en heeft een actie tot het aanschaffen van de dekens gesteund.



‘We hebben deze week vijfhonderd dekens verspreid, en daarmee is een groot deel van de zaken in de binnenstad nu voorzien van dekens. We hebben ze besteld in een neutrale grijze kleur, voorzien van het logo van Koninklijke Horeca en Marketing Groningen. We zijn nu wel super benieuwd hoe de gasten zullen reageren, maar we verwachten dat ze er blij mee zullen zijn’, zo vertelt Van der Velde.



De tijd dat heaters tamelijk nonchalant of gedachteloos werden aangezet is in elk geval voorgoed voorbij. ‘Sommige van die heaters werden gewoon gebruikt vanwege de mooie rode gloed. Nou: die hebben we bij ons vervangen door zuinige rode led-lampen, dat geeft hetzelfde effect maar is dus veel duurzamer. Ook zijn heaters nu op verschillende groepen aangesloten. Dat betekent dat je op sommige plekken desgewenst zo’n straalverwarming aan kunt zetten, zonder dat je meteen het complete terras verwarmt. En zo zijn we met z’n allen als ondernemers op diverse fronten bezig duurzaamheid in de bedrijfsvoering in te voeren’, aldus Irene van der Velde.