Herewegviaduct krijgt opknapbeurt

Het meest bekende viaduct van Groningen, het Herewegviaduct, krijgt een grote opknapbeurt. Op 24 januari is er eerst een bijeenkomst waar bewoners worden geïnformeerd, want de werkzaamheden gaan met geluidsoverlast gepaard. Dat meldt de gemeente Groningen in een van haar nieuwsbrieven.

De gemeente gaat van 16 tot en met 19 februari werk uitvoeren aan het Herewegviaduct. Er rijden dan geen treinen onder het Herewegviaduct door. De gemeente gaat roest verwijderen van de stalen constructie van het viaduct.

Dit maakt veel geluid en het werk gaat dag en nacht door. Dit omdat er weinig tijd is om het werk uit te voeren. Tijdens het werk blijft de route onder het viaduct door open voor fietsers en voetgangers.





Op donderdag 24 januari is er een informatiebijeenkomst over het werk aan het viaduct. Deze bijeenkomst is in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4. U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen.

Foto: Wikimedia