Groningse woning meest gezocht op Funda

Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2018 Amsterdam van de troon gestoten als populairste zoekregio op Funda.nl. De bezoekers van de woningsite zochten het vaakst naar een woning in Stad.

In de voorgaande drie kwartalen was Amsterdam steevast de meest populaire zoekregio op Funda, met Groningen als een goede tweede. Waar de hoofdstad in het laatste kwartaal echter minder populair werd, deden woningzoekenden met een voorkeur voor Groningen-Stad er nog een schepje bovenop.



Amsterdam viel in het laatste kwartaal zelfs uit de top drie, waardoor Groningen die ranglijst nu deelt met Zuid-Kennemerland en de Zaanstreek.