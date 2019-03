Groninger Vrouwengalerij in Universiteitsbibliotheek

In de Universiteitsbibliotheek is vanaf 8 maart de Groninger Vrouwengalerij te zien. De expositie, die vijftig bijzondere Groningse vrouwen in de spotlight zet, is een initiatief van De Verhalen van Groningen. De mini-expositie gaat uiteindelijk ‘op tour’ door de provincie Groningen.

Dat de expositie op 8 maart wordt geopend heeft er alles mee te maken dat het dan Internationale Vrouwendag is. De tentoonstelling wordt geopend door gedeputeerde Fleur Gräper en de kersverse wethouder van de gemeente Groningen Glimina Chakor. Daarnaast vertellen bijzondere Groninger vrouwen van nu, schrijfster Fieke Gosselaar en voormalig stadsdichter Lilian Zielstra, over markante vrouwen uit hun leven.



Groningen heeft veel sterke en vooruitstrevende vrouwen voortgebracht: van excentrieke kunstenaars tot idealistische politici, en van wereldberoemde sopranen tot grensverleggende wetenschappers. Toch zijn deze vrouwen vrijwel niet terug te vinden in de regionale of landelijke geschiedschrijving. Daarom zet De Verhalen van Groningen deze bijzondere vrouwen nu in de spotlights met de Groninger Vrouwengalerij. Vanaf 8 maart zijn de 50 korte biografieën te lezen op www.deverhalenvangroningen.nl en is de Groninger Vrouwengalerij te zien in de UB.