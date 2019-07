‘Groningen moet creatief zoeken naar mogelijkheid ijsbaan Grote Markt’

Waar een wil is, is een weg. En zeker met een beetje creativiteit. Dat betoogt het Groningse PvdA Raadslid Jan Pieter Loopstra, die de gemeente Groningen oproept haar best te doen tóch een ijsbaan mogelijk te maken op de Grote Markt in de Kerstvakantie.

Er moet deze winter alsnog een ijsbaan komen op de Grote Markt. Het gemeentebestuur dient alle creativiteit aan te wenden om het winterfestijn alsnog te laten doorgaan, zo stelt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra in schriftelijke vragen.

Het is een jonge, maar mooie en waardevolle traditie: de ijsbaan op de Grote Markt. Pal voor het stadhuis, met zicht op d'Olle Grieze. Rondjes schaatsen, glühwein en koek en zopie erbij: gezelligheid ten top. ‘Natuurlijk is het hartstikke leuk, maar vergeet ook niet dat zo’n winterfeest een economische waarde heeft. Het trekt veel mensen naar Stad die hier ook nog even winkelen en een hapje eten. Goed voor echte lokale ondernemers!’

Doortastend

Doodzonde dus, dat de organisatie onlangs aankondigde dat de ijsbaan wegens hoge kosten dit jaar wordt geschrapt. Hoe dat precies zit, is nog niet duidelijk. De gemeente hoeft van Loopstra ook niet gelijk naar de buidel te grijpen.

‘Eerst maar eens uitzoeken hoe de vork precies in de steel zit. Wel vragen wij de gemeente om creatief en doortastend te zijn, zodat er alsnog een ijsbaan komt. Dat is geen rare vraag, want de gemeente is immers ook verantwoordelijk voor de gezelligheid in de binnenstad.’

Groningen is een bruisende Stad. Dat moet zo blijven, vindt de PvdA. Iedereen moet zeker zijn van een laagdrempelig winterfeest. Een leuke ijsbaan op de Grote Markt hoort daar bij.