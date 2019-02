Geld voor zeventien Groningse dorpscentra

Het gaat om ontmoetingscentra in de dorpen Wirdum, Roodeschool, Oosternieland, Zeerijp, Eenum, Middelstum, Uithuizermeeden, Westeremden, Onderdendam, Holwierde, Ezinge, Godlinze, Garrelsweer, Losdorp, Eenrum, Noordwolde en in de wijk Over de gracht-Scheepvaartbuurt in Delfzijl. Ook het toekomstig dorpshuis in Warffum en het multifunctioneel centrum in Spijk krijgen een financiële bijdrage.



‘Elk Dorp een Duurzaam Dak’ is opgezet om dorpen in het Groninger gaswinningsgebied te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van ontmoetingsplekken. Dorpshuizen konden een bijdrage vragen voor onder meer bouwkundige aanpassingen, groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen.



Kansrijk Groningen



‘Elk dorp een duurzaam dak’ is onderdeel van het brede leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Groninger Dorpen coördineert ‘Elk dorp een duurzaam dak’ in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het programma wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheids– en Duurzaamheidsprogramma.