Gaat Groningen nieuwe Oosterpoort toch in Stationsgebied bouwen?

De huidige Oosterpoort wordt gesloopt. Maar waar kunnen we in Groningen dan het nieuwe muziekcentrum bouwen?

Dat is de vraag waar raadsleden woensdag 18 september over gaan debatteren in een vergadering van een raadscommissie.



Daar debatteren de raadsleden over het nieuwe muziekcentrum, ter vervanging van de bestaande huisvesting van De Oosterpoort.

De gemeente onderzoekt nu vier locaties voor de huisvesting:

* twee plekken in het stationsgebied (Noord en Zuid), (Illustratie boven: ProRail)

* de Vrydemalaan bij het UMCG (foto onder).

* en de bestaande plaats van De Oosterpoort aan de Trompsingel.

Onder meer om kosten te besparen wil het college de zoektocht naar een goede locatie nu beperken tot twee: stationsgebied Zuid en de Vrydemalaan.

Het stationsgebied Noord en de Trompsingel zijn volgens B&W “minder kansrijk” dan de andere twee locaties.