Fraaie 'Onlanden' zondag het decor van allereerste Nature Walk Groningen

Van zeearend en zilverreiger tot otter en vos: dat zijn enkele van de dieren die zich hebben gevestigd in De Onlanden, het nieuwe natuurgebied nabij Eelderwolde, pal tegen de gemeente Groningen. Niet alleen de dieren zijn er mooi, maar zeker ook het natuurgebied zelf. Iedereen kan dat komende zondag zelf zien tijdens de allereerste ‘Nature Walk Groningen’, waarvoor je je nu nog kunt inschrijven: www.naturewalkgroningen.nl. (Lees er meer over>>)

Aanstaande zondag vindt de allereerste editie van de Nature Walk Groningen plaats. Een unieke wandelevenement waarbij deelnemers kunnen genieten van De Onlanden, een prachtig natuurgebied vlakbij Groningen. Dit gebied is in haar korte bestaan bekend geworden om haar bijzondere natuur. Van de zeearend en grote zilverreiger tot de otter en de vos, ze zijn allemaal bewoners van De Onlanden.

10 of 20 km

Voor de wandeltocht kan gekozen worden voor een parcours van 10 of 20 km. De start en finish zijn gesitueerd bij recreatiegebied de Hoornse plas. Onderweg wandelen de deelnemers over verharde en onverharde paden en kan men genieten van prachtige natuur en mooie uitzichten. Zo zijn er in het parcours een aantal uitzichtpunten en kan er een uitkijktoren van maar liefst 26 meter hoogte beklommen worden, om vervolgens van een spectaculair uitzicht over het natuurgebied te kunnen genieten.

Naast actief bezig zijn biedt dit wandelevenement de kans om de geheimen van de natuur te ontdekken! Op een aantal plekken worden de deelnemers opgevangen door boswachters die meer informatie geven over de bijzondere natuur in het gebied. Onderweg leer je bijvoorbeeld meer over otters, de kijkboerderij en de onderwaterwereld van De Onlanden.

Natuur als goede doel

Voor het wandelevenement in De Onlanden wordt samengewerkt met Natuurmonumenten. De natuur is het goede doel; per deelnemer gaat er een bijdrage naar de kwetsbare natuur in het gebied. Bart Zwiers, boswachter van De Onlanden is enthousiast: “Met dit nieuwe wandelevenement bieden we een unieke ervaring. Je wandelt door een prachtig gebied. Op een aantal bijzondere locaties krijg je uitleg van de boswachters van Natuurmonumenten waardoor je heel anders naar de natuur gaat kijken. We hopen dat veel mensen uit de omgeving de mogelijkheid aangrijpen om het natuurgebied vanaf een andere kant te bekijken en zien hoe belangrijk hun steun is om de natuur te behouden.”

Ontdek zelf de geheimen van de natuur

Natuurliefhebbers, wandelliefhebbers en alle andere enthousiastelingen kunnen zich nog tot en met zondag online inschrijven via www.naturewalkgroningen.nl.