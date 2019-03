Fiets wint D66 Top Gear Challenge; fiets in stad het snelste vervoersmiddel

De fiets is in en rondom de stad Groningen het snelste vervoersmiddel. Dat blijkt althans uit de Top Gear Challenge van D66 Provincie Groningen. In de challenge nam een fietser het op tegen een auto en een reiziger in het openbaar vervoer. De winnaar werd op het Provinciehuis ontvangen door D66-gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk, die als gedeputeerde verantwoordelijk is voor de portefeuille verkeer en vervoer.

Een Top Gear Challenge, vernoemd naar het gelijknamige autoprogramma van de Engelse omroep BBC, wil zeggen dat er gezocht wordt naar de snelste manier om in een gebied van A naar B te komen. In deze Groningse versie liep de route van P&R Haren naar het Provinciehuis, om zo het typische forensenverkeer te imiteren. De centrale vraag was of het in Groningen meest gekozen vervoersmiddel, de fiets, deze wedstrijd ook zou kunnen winnen.



Gräper - van Koolwijk: "Een leefbare provincie betekent ook goede bereikbaarheid. Fietsroutes spelen daarin een belangrijke rol, zowel voor duurzaamheid als voor gezondheid in de provincie. Als provinciebestuur hebben wij alle potentie op het gebied van fietsen willen benutten. Het is fijn het resultaat van onze inspanning op dat gebied terug te zien in de uitslag van deze wedstrijd."



De winnende fietser in kwestie was de nummer twee van de kandidatenlijst van D66 en zittend Statenlid Geert Kamminga: "We hebben de afgelopen jaren steeds meer doorfietspaden gerealiseerd, waaronder het pad van P&R Haren naar de stad Groningen. Deze moet later doorgetrokken worden naar Assen. Met dit soort paden maken we de fiets echt een duurzaam alternatief voor de auto." Eerder werd al bekend dat het D66-programma door de Fietsersbond is uitgeroepen tot beste provinciale verkiezingsprogramma op het gebied van fietsen. Dit programma omvat het uitbreiden van het aantal doorfietsroutes, investeren in fietsvoorzieningen op stations en P&R's en de fietsveiligheid vergroten, ook voor snelle fietsen.