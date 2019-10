Duizenden ouders in de schoolbanken op de Hanzehogeschool

Om de ouders of verzorgers van eerstejaarsstudenten een indruk te geven hoe het is om te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen, organiseert de hogeschool deze week op verschillende locaties ouderavonden. Ruim 6500 ouders hebben zich inmiddels aangemeld.

De ouders krijgen deze avond informatie over bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding, het studietraject, kennis en vaardigheden, studiebegeleiding, studieadvies, stages en kansen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld bij het Instituut voor Communicatie, Media & IT kunnen de ouders een workshop photoshop volgen of leren zij de basis van het programmeren.



Ook krijgen de ouders een rondleiding bij de opleiding, onder andere langs lokalen en studieruimtes. Docenten en studenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Net als hun zoon en/of dochter, die vaak zelf de rondleidingen binnen de schools geven aan hun ouders.