De barre winter van 1979 precies veertig jaar geleden

Het is over twee weken precies veertig jaar geleden dat Stad en Ommeland te kampen hadden met de meest barre winter sinds tijden. ’De winter van 1979’ is voor velen nog steeds een begrip, toen hele dorpen ingesneeuwd raakten en zelfs het leger moest worden ingezet.

Het programma De Noordmannen van RTV Noord besteedt er op 10 februari aandacht aan. Daarbij komen ook veel Groningers aan het woord, die zich die winter nog uitstekend herinneren.



Zondag 10 februari blikken Noordmannen Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge terug op die barre winter van 1979 tijdens een extra lange live-uitzending vanuit Stedum.



Dagenlang was het noorden afgesneden van de rest van het land. Het leger werd ingezet om ingesneeuwde Groningers te bevrijden en wegen en treinsporen weer begaanbaar te maken. Het openbare leven lag volledig plat, dorpen raakten geïsoleerd en huizen gingen schuil achter muren van sneeuw (zoals te zien op bovenste foto gemaakt in Zuidhorn). Radio Noord was voor het eerst in de geschiedenis de hele dag in de lucht.





Westeremden ( Foto: Westeremden.com)