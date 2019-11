Conferentie Eurosonic Noorderslag verhuist naar Forum Groningen

Volgens de organisatie worden er tijdens de conferentie veel ruimtes in het nieuwe gebouw gebruikt. De verhuizing komt goed uit voor de rest van het programma. Zo is er nu in De Oosterpoort meer tijd om het avondprogramma van Noorderslag voor te bereiden. Ook kunnen de bezoekersstromen beter worden verwerkt. De organisatie krijgt nu ook de kans om het programma van de conferentie, waar altijd veel Europese muziekprofessionals naartoe komen, met een paar uur te verlengen.



Een andere activiteit verhuist juist van de Stadsschouwburg naar De Oosterpoort. Zo vindt de jaarlijkse uitreiking van de IJzeren Podiumdieren, een vakprijs voor Nederlandse podia, nu plaats in de grote zaal van De Oosterpoort, vlak voordat Noorderslag losbarst.



Tijdens Eurosonic Noorderslag wordt er in De Oosterpoort een netwerkruimte ingericht waar artiesten, muziekprofessionals en journalisten elkaar kunnen ontmoeten. Eurosonic Noorderslag vindt komend jaar plaats van 15 tot en met 18 januari. Honderden bandjes uit heel Europa komen naar Groningen voor dit showcase-festival. Op de zaterdagavond wordt tijdens Noorderslag de Popprijs uitgereikt.