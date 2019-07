'Bomen verliezen nu al bladeren door droogte of sterven; Landschap in Groningen gaat veranderen'

'Wanneer droge zomers zoals de huidige vaker voorkomen, zal dit een grote impact hebben op het landschap en de natuur in Groningen en Drenthe. Wanneer droge zomers zoals de huidige vaker voorkomen, zal dit een grote impact hebben op het landschap en de natuur in Groningen en Drenthe.'

De bossen zien er heel anders uit, met fijne sparren, die veel last hebben van de droogte en worden vervangen door andere bomen. Veel bomen in tuinen en straten zullen verdwijnen. En weiden in het laagveen in Drenthe zullen verdwijnen. Natuurbeheerders in Noord-Nederland verwachten dat, meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag 30 juli.

In de krant kunnen medewerkers van natuurbeschermingsorganisaties zoals The Groninger Landscape en Landscape Management Drenthe spreken. Volgens de krant zijn er in Drenthe al dode bomen en niet alleen de Noorse spar, maar ook de berk, de beuk, de linde en de conifeer lijden zwaar onder de droogte.

Zelfs naaldboomhagen gaan dood. André Effting van de Boomwacht van Landschapsbeheer Drenthe is niet zo somber dat hij de alarmbel laat klinken, want hoewel sommige boomsoorten verdwijnen, doen anderen, vooral die uit het zuiden geïmporteerd, het weer heel goed, zoals plataan, acacia en okkernoot.

Laagveen

Maar Jan Beekman, manager van de Hunzevallei voor het Groningse landschap, is inderdaad somber. Volgens hem droogt het veen uit, waardoor het verder zinkt. Dit kan niet langer worden beschermd met dijken, wat betekent dat het wordt ondergedompeld in water, waardoor landbouw niet langer mogelijk is. Wanneer het weiland verdwijnt, verliezen we snel de weidevogels, volgens Beekman in het Dagblad van het Noorden.

(Foto boven: Hunzedal/Wikipedia)