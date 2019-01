Bijzonder overnachten: slapen in de kerk van Fransum

In de nacht van vrijdag 18 januari op zaterdag 19 januari is het mogelijk te overnachten in de kerk van Fransum.

Deze overnachting wordt georganiseerd door Buitengewoonslapen.nu in samenwerking met de SOGK. Buitengewoonslapen.nu organiseert regelmatig een overnachting op een bijzondere locatie. Hierbij kun je denken aan slapen op het wad, bij een rivier, in een stal of dus in een eeuwenoude kerk.



De deelnemers krijgen ter plekke een veldbed en een bivakzak.



Aanmelden kan via info@buitengewoonslapen.nu. Bijdrage is 25 euro, inclusief veldbed, matje, bivakzak, lantaarn en ontbijt.