Arme kinderen gratis geknipt door studenten

De gratis knipbeurt bij het Alfa-college is bedoeld voor mensen die een Stadjerspas hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor deze actie via de gemeente Groningen. Met deze pas krijgen inwoners met een laag inkomen korting op activiteiten en producten.



“Sommige kinderen die worden geknipt, zijn nog maar twee jaar oud. Je wil dan dat ze een goede ervaring met de kapper hebben. Na het knippen krijgen ze daarom een goodiebag en knipkaart mee. Met deze kaart mogen ze twee keer terugkomen voor een gratis behandeling. En als ze willen dan krijgen ze ook nog een kleurtje in hun haar”, zegt Maria Kiekebos-Wiekamp, teamcoördinator Haarverzorging bij het Alfa-college.



Het Alfa-college en de gemeente Groningen begonnen drie jaar geleden met de knipmomenten. Maria Kiekebos-Wiekamp vindt dat deze momenten echt meerwaarde hebben: “Als de kinderen én hun ouders blij naar huis gaan, dan zijn wij ook blij. Daar doen we het voor. Daarnaast ervaren onze tweedejaarsstudenten hoe het is om kinderen te knippen. Ze knippen allemaal drie of vier kinderen. Ik vind het mooi dat we als Alfa-college en met onze studenten op deze manier maatschappelijk betrokken kunnen zijn.”