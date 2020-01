Alle jongerenwoningen nu op één website: Ghuus.nl

Alle studenten-/jongerenwoningen in één oogopslag



Op Ghuus.nl vinden jongeren in één oogopslag alle beschikbare studenten-/jongerenwoningen van de corporaties in de stad Groningen. De website is tweetalig en gebruiksvriendelijk ingericht met fijne filters en functies voor jongeren. Zo vinden jongeren en studenten makkelijker in Groningen een ‘huus’. Vandaar de naam.



Betaalbare en kwalitatief goede woonruimte



Ghuus is betrouwbaar, betrokken en staat voor kwaliteit, aldus de corporaties, die werken zonder winstoogmerk.



Inschrijven



Ghuus.nl is een ‘etalage’ met het aanbod, via Ghuus ga je als woningzoekende naar de website van de aanbieder om te reageren op de woning van je keuze. Om een woning of kamer te huren, moet je ingeschreven staan bij de woningcorporatie die de woning aanbiedt. Voor Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium schrijf je je in bij WoningNet. Voor Lefier, Woonborg en Wierden en Borgen schrijf je je in op de website van de woningcorporatie.



Gezamenlijk initiatief



Ghuus is een gezamenlijk initiatief van de Groninger corporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden en Borgen. Woningcorporaties hebben betaalbare woonruimten voor studenten en jongeren in de gemeente Groningen. Deze woonruimten worden via WoningNet, de eigen website of op voordracht verhuurd. Dit is voor jongeren niet transparant en het overzicht ontbreekt. Door op Ghuus.nl zowel het beschikbare aanbod als het totale bezit te laten zien, brengen de Groninger corporaties hierin verbetering.