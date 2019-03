Aanleg terras bij Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau van start

Aan de Zaagmuldersweg is een begin gemaakt met de aanleg van een terras bij Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau . Het terras krijgt onder andere rode en gele klinkers, kleuren die goed passen bij het bijzondere gebouw in Amsterdamse Schoolstijl. De karakteristiek heg en leilindes blijven staan, zo verzekert de gemeente.

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau is een non-profit werkleerbedrijf van WerkPro in het voormalige wijkgebouw op de hoek van de Zaagmulderweg en de Hortensialaan. Vanwege de politiepost die er in het verleden huisde, staat het gebouw in de volksmond bekend als ‘Het Oude Politiebureau’.

Recent is het pand omgetoverd tot een gezellige eetgelegenheid. Wijkwerken Oosterpark (onderdeel van WerkPro) biedt ere werkervaringsplekken aan mensen die zich op werkgebied willen ontwikkelen en zich tegelijkertijd willen inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk.

Naast een ruim terras, worden er de komende tijd ook fietsparkeerplekken gerealiseerd aan de Hortensialaan.