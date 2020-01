1,7 miljoen voor onderhoud en restauratie Rijksmonumenten

Eigenaren van vijftien Rijksmonumenten in de provincie Groningen krijgen in totaal 1,7 miljoen euro subsidie voor ‘sober en doelmatig’ onderhoud of restauratie van hun monument.

Van de 1,7 miljoen gaat ruim 7,3 ton naar particuliere eigenaren. Verschillende stichtingen ontvingen in totaal ruim 5 ton, en eenzelfde bedrag ging naar bedrijfsmatige eigenaren.



Bij de particuliere eigenaren gaat het om subsidie voor rijksmonumenten die voor bewoning worden gebruikt. Daarnaast wordt de subsidie binnen deze tender onder meer ingezet voor groot onderhoud of restauratie van een aantal kerkelijke gebouwen.



In de gemeente Midden-Groningen is er voor vijf Rijksmonumenten subsidie verleend en in de gemeente het Hogeland voor vier Rijksmonumenten. De overige verleende subsidies gingen naar monumenten in de gemeente Groningen, Oldambt en Stadskanaal.