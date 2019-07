Zomervakantie in Groningen: de leukste uitjes op een rij

Lauwersnest

Nationaal Park Lauwersmeer is een bijzondere wildernis waar je lekker kan uitrazen. Vanuit het centrum loop je zo de natuur in. Naast het centrum ligt het nestbouw-bos waar je met natuurmaterialen zelf een eigen nest kunt bouwen en lekker kunt spelen. Voor de echte kleintjes is er het Kabouterpad. Ook organiseren ze hier in de zomer leuke activiteiten zoals vogels kleien en een junior boswachterscursus. Opgeven is wel verplicht, kijk op de website van National Park Lauwersmeer waar dit kan.

Zomerstad

Een veelzijdig zomerprogramma speciaal voor kinderen. Van 21 juli t/m 4 augustus is er elke dag iets te beleven in de binnenstad van Groningen. Je kunt springen op één van de 40 springkussens, knutselen in de knutselkeet of suppen door de grachten. Een overzicht van alle activiteiten vind je op de website van Zomerstad.

GRID

Is het weer slecht? Niet getreurd. Bij het Grafisch Museum (GRID) kun je lekker binnen blijven. Ontdek de drukkerij en boekbinderij, of ga zelf aan de slag. Elke zondagmiddag is er ‘Druk Gedoe op Zondag’. Werkmantechniek, boekbinden, papier scheppen, linosnede, droge naald, stof bedrukken of graveren en drukken in foam. Het gebeurt allemaal.

Speeltuin aan de zee

Van 22 juli t/m 16 augustus worden er in vier verschillende speeltuinen in Groningen zomerse activiteiten georganiseerd. Je kunt kliederen met zand en water, meedoen met spellen, workshops, sport of lekker luieren in de speeltuin. De deelnemende speeltuinen zijn in Vinkhuizen, De Hoogte, Oosterpark en Selwerd. Wil je graag met vriendjes/vriendinnetjes langskomen? Dat kan! Want iedereen is welkom, deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Klooster Ter Apel

Ga terug in de tijd tijdens je bezoek aan Klooster Ter Apel. Lang geleden woonden en werkten er Kruisheren in Klooster Ter Apel. Hun leven stond in het teken van het geloof. Maar nu is het gebouw een museum en mag je overal kijken. In de eetzaal, de kruidentuin en zelfs in de slaapkamers! Buiten in het Kloosterbos kun je fijn wandelen en zijn er grote bomen om je achter te verstoppen. Verken het gebouw met een speurtocht of beoordeel het museum als Museuminspecteur.

Blotevoetenpad Fraeylemaborg

Op blote voeten wandelen door het landschapspark van de Fraeylemaborg? Dat kan van zaterdag 11 t/m maandag 19 augustus. De tocht is een 3,5 kilometer lange uitdaging over zandpaden en dwars door de vijver. Niet alleen worden je voeten verrast, ook zijn er muziekinstrumenten waarop je mag spelen en enge voeldozen. Het Blotevoetenpad is voor jong en oud en opgeven is niet nodig. Voeten wassen kan. Neem voor de zekerheid een extra stel kleren mee, want wie door de vijver gaat, krijgt gegarandeerd een nat pak.

Brandweerdag Nienoord

Op Langoed Nienoord kan je altijd leuk spelen, knuffelen met dieren of een duik nemen in het zwembad. Maar op zaterdag 24 augustus komt hier wel heel bijzonder bezoek. Dan komt namelijk de Brandweer langs. Ben jij altijd al nieuwsgierig geweest hoe een brandweerauto er van dichtbij uitziet? Doe mee met de stoere brandweerspelletjes en ontdek wat er allemaal nodig is om een echte goede brandweerman of brandweervrouw te zijn.

​​​​​​​(Foto: Staatsbosbeheer, Blotevoetenpad)