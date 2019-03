Whisky Festival Noord-Nederland in de Der Aa-kerk

Aankomend weekend, van 29 tot en met 31 maart, is de Der Aa-kerk het decor van het jaarlijkse Whisky Festival Noord-Nederland. Het festival trekt traditioneel vele duizenden bezoekers naar de monumentale kerk. Het festival is niet alleen leuk voor de echte whiskykenner, maar is juist ook zeer geschikt voor de beginnende whiskydrinker.

Het Whiskyfestival is ondertussen een fenomeen en heeft een grote schare trouwe fans uit binnen- en buitenland. Er zijn in de Der Aa-kerk veel stands met whiskyimporteurs uit de hele wereld. Ook worden er masterclasses gegeven door internationaal bekende sprekers. Er zijn belangrijke whiskyschrijvers aanwezig die hun boeken signeren. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een proefglas met opdruk en de meeste whisky is vrij te proeven.



Proeverijen

Ben je een startende whiskyfanaat? Het festival biedt een ruime keuze aan prettig geprijsd arrangementen voor de nog onervaren liefhebber; een entreekaart voor een sessie naar keuze plus deelname aan een leerzame en toegankelijke proeverij, gegeven door een ervaren spreker. Voor de veteranen zijn er een aantal luxe arrangementen inclusief bijzondere proeverijen.