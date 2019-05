Welke ‘international friendly’ evenementen zijn er de komende week?

Groningen wordt steeds internationaler en dus komen er ook steeds meer evenementen die ‘international friendly’ zijn. De Engelstalige nieuwssite The Northern Times zet tegenwoordig elke week samen met Here&Now een aantal van deze evenementen centraal in kort filmpje.

De evenementen Terug naar het Begin en Temple x Harmony Rec. worden in dit filmpje uitgelicht. De opnames vonden plaats in de Folkingestraat Synagoge.



The Northern Times richt zich op een Engelstalig overzicht van het nieuws uit de noordelijke provincies. Here&Now is een Engelstalige website met tal van evenementen en uitgaanstips in Groningen en Friesland.