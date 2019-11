Volop activiteiten voor Stadjers die internationale studenten in Groningen willen ontmoeten

Groningen telt duizenden internationale studenten en werknemers uit andere landen. Het is voor hen vaak lastig om de Stadjers te ontmoeten. Andersom is het voor Stadjers soms ook lastig om kennis met mensen afkomstig uit andere landen te maken. Om deze onderlinge contacten te vergemakkelijken heeft de aan het A-Kerkhof gevestigde instelling ‘City Central’ voor november diverse gezellige activiteiten georganiseerd.

City Central is een plek waar internationale bewoners en Stadjers elkaar ontmoeten. In het centrum van Groningen, in het pandje naast de Aa-Kerk. ‘We helpen nieuwe internationale bewoners ‘Grunnegers’ worden. Ons jong en dynamisch team vrijwilligers voorziet o.a. taalcursussen, alternatieve rondleidingen en lezingen en we verkopen daarnaast ook Groningse producten en Nederlandse design’, aldus een woordvoerder.

12 november 2019 – Yoga in de A-Kerk Het is tijd voor onze tweede yogasessie in de Der Aa-kerk! Deze keer is het de beurt aan Katinka de Bruin van Tync Yoga. Ruim twaalf jaar geleden is Katinka begonnen met yoga. Ze heeft verschillende yogalessen, yoga-opleidingen en yogaworkshops gevolgd bij diverse docenten. De Hatha yoga, die ze geeft, is dynamisch. In dit uurtje zullen we werken aan kracht, flexibiliteit, ademhaling, bewustwording en we sluiten af met een eindontspanning. Na de les kan je genieten van een kopje tea en kan je nakletsen met andere enthousiaste yogis. De les is in het Engels. Meer info en tickets: https://www.eventbrite.com/e/yoga-in-the-akerk-tickets-79735684579

16 november 2019 – Coffee Tasting Ben jij ook zo’n enorme koffiefanaat? City Central Groningen, Connect International en Koffiestation slaan de handen ineen voor een koffieproeverij. Tijdens deze workshop zal je ontdekken waar koffie vandaan komt, welke verschillende soorten er zijn en hoe het roosteren van de koffie werkt. Daarna krijg je de kans om verschillende aromas en smaken van koffie met elkaar te vergelijken tijdens de proeverij. Heb je vragen? Het enthousiaste team van Koffiestation kan je helpen bij alles wat je koffiehartje begeert! De workshop wordt gegeven in het Engels. Meer info en tickets: https://www.eventbrite.com/e/coffee-tasting-tickets-79870487779.

19 november 2019 – Christmas crafts evening Wie krijgt er nu niet graag een kaartje in de brievenbus van iemand die je erg graag hebt? Kom naar City Central op 19 november om de handen uit de mouwen te steken en je eigen kerstkaarten te knutselen! We maken er een gezellige en creatieve avond van. Karen van Indigo Craft Room experimenteert er graag op los. Ze gebruikt traditionele verftechnieken zoals ‘marbeling’ en Shibori om de mooiste papieren kunstwerkjes te creëren! Tijdens de workshop maak je gebruik van haar zelfgemaakt papier voor jouw eigen persoonlijke kerstkaarten. Karen spreekt Engels, Spaans en Duits en een klein beetje Nederlands. De workshop wordt vooral in het Engels gegeven. Meer info en tickets: https://www.eventbrite.com/e/christmas-crafts-evening-tickets79739339511

23 november 2019 – Art Tour Wist je dat er in de ondergrondse fietsenstalling voor het treinstation een kunstwerk hangt? Of heb je de kleine manen in de Folkingestraat al gezien? Ze gaan gemakkelijk aan je voorbij, toch? Groningen heeft meer dan 400 kunstwerken. Ontdek een breed scala aan verborgen straatjuwelen en hoor de verhalen achter deze kunstwerken tijdens onze begeleide wandeling. De oudste standbeelden waar we langs zullen lopen, dateren uit de 17e eeuw, de meest recente toevoegingen zijn uit 1997. We gaan stilstaan bij gedenktekens van de wereldoorlogen en we geven speciale aandacht aan de intrigerende Joodse geschiedenis van de Folkingestraat. Meer info en tickets: https://www.eventbrite.com/e/art-tour-tickets-79874399479