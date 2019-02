Vierde editie Grunneger Laidjesfestival op 9 maart in Der Aa-theater

Op zaterdag 9 maart organiseert Stichting De Grunneger Sproak voor de vierde keer het Grunneger Laidjesfestival in het Der Aa-Theater in Groningen.

Op het Laidjesfestival brengt een tiental acts twee nieuwe, zelfgeschreven liedjes. De liedjes worden live vertolkt in het Gronings of een aanverwante Nedersaksische taal. De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Peter Krabbenbos (theaterregisseur, musicus, performer), Erna Moragues (zangdocente, zangeres) en Tonko Ufkes (Grunneger dichter, schriever, columnist).



De winnaar krijgt onder meer de kans op te treden op de tiende Dag van de Grunneger Toal, exact een week later op 16 maart. Het publiek brengt ook een stem uit om de publiekswinnaar te kiezen.



Het Laidjesfestival op 9 maart begint om 20.00 uur. De deuren van het Der Aa-Theater (Akerkstraat 11) gaan open om 19.30 uur. Kaarten à 10 euro zijn te krijgen via de websites www.deraatheater.nl of www.degrunnegersproak.com .