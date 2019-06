Veel te doen in een van de fraaiste landhuizen van Groningen: Oosterhouw in Leens

In de maand juni is er veel te doen op het landgoed Oosterhouw in Leens. Deze monumentale villa kreeg ooit bekendheid dankzij de dichter C.O. Jellema die er woonde. Het landhuis is momenteel geopend voor publiek. Een deel van de schilderijen-collectie is er momenteel in de verkoop, maar bovendien zijn er in de komende weekenden in juni meerdere activiteiten gepland.