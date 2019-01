Vang de tijd bij de VRIJDAG LABweek

“Tijdens de LABweek werken we op alle VRIJDAG-locaties vanuit het gemeenschappelijke thema Vang de tijd. Een week lang samen maken, onderzoeken en experimenteren. Dat doen we niet alleen binnen onze eigen lessen, maar ook in speciale werkplaatsen die vrij toegankelijk zijn. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als bouwstenen voor een gesamtkunstwerk op de zaterdag”, aldus Maartje Ghijsen van het LABteam.



Het gesamtkunstwerk bestaat uit een expositie, voorstelling en presentatie en wordt op zaterdag 2 februari op de drie locaties van VRIJDAG gepresenteerd. De toegang is gratis. Meedoen aan de LABweek? Dat kan! Bekijk alle werkplaatsen op bijvrijdag.nl/lab.



Expositie

Aan de Walstraat 34 wordt er de hele week gewerkt aan een installatie door het hele gebouw. Dit resulteert in een expositie die op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur doorlopend is te zien.​​​​​​​



Voorstelling

Op de theaterlocatie aan de Noorderbuitensingel 11 zal een hoor- en schimmenspel worden getoond, gemaakt op de theaterversie van het succesvolle boek Stil de Tijd van Joke Hermsen. De voorstelling is op zaterdag in twee theaterzalen te zien van 16.30 tot 17.30 uur.​​​​​​​



Presentatie

Aan de Sint Jansstraat 7 worden de resultaten uit de LABweek bezongen, bespeeld en bespiegeld met streetdrums, minimal music, koorzang, orkest- en bigbandmuziek. De presentatie vindt zaterdag van 18.30 tot 19.30 uur plaats in de Concertzaal en de oude kantine.



Creatieve kriebels gekregen na het lezen van dit bericht? Vanaf 4 februari starten de nieuwe cursussen bij VRIJDAG: muziek, theater en beeldende kunst voor alle leeftijden en elk niveau. Check bijvrijdag.nl/voorjaar2019.