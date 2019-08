Vanavond gratis concert van het NNO op de Ossenmarkt

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) geeft dinsdagavond een gratis zomeravondconcert op de Ossenmarkt. Het bijzondere concert vormt de opening van de festiviteiten rond het Groningens Ontzet. Op het programma staan bekende klassieke melodieën en thema’s uit tv-series van vroeger en nu, zoals The Onedin Line en House of Cards. Het feest der herkenning wordt gepresenteerd door acteur, presentator en muziekkenner Eric Corton.

Hermine Deurloo

Solist is mondharmonicaspeler Hermine Deurloo, die door velen de nieuwe Toots Thielemans wordt genoemd. Hermine speelt regelmatig samen met het Metropole Orkest en het Schönberg Ensemble en met collega-jazzmusici als Candy Dulfer en Han Bennink. Ook is ze te horen in de filmsoundtrack van Erik of het klein insectenboek en de bekende tv-commercial van Unox.



Dirigent Arjan Tien

Op de bok staat Arjan Tien, die symfonieorkesten overal ter wereld dirigeert. Zo werkte hij met onder andere het Radio Filharmonisch Orkest, de philharmonie zuidnederland, het Residentie Orkest, het WDR Funkhausorchester, het Koninklijk Symfonieorkest van Bangkok en het Filharmonisch Orkest van Belgrado.



Het gratis concert op de Ossenmarkt begint dinsdagavond om 20.00 uur.