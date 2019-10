Toeristenbelasting in gemeente Groningen ver boven landelijk gemiddelde

De logiesbelasting in Groningen van 3,15 euro is fors hoger dan de gemiddelde toeristenbelasting in de rest van Nederland (1,38 euro per nacht), en ook hoger dan het gemiddelde in de provincie Groningen (0,85 euro per nacht).



Elke gemeente mag toeristenbelasting heffen. De belasting wordt geheven bij onder andere hotels en campings, maar ook particuliere accommodaties die worden verhuurd via Airbnb. Eigenaren berekenen deze belasting door aan hun bezoekers. Op die manier betalen bezoekers mee aan de voorzieningen van de gemeente. Van de 355 gemeenten heffen 295 toeristenbelasting.



Gemeenten heffen die belasting op verschillende manieren. Meestal is het een bedrag per persoon per nacht. Soms betalen toeristen een vast bedrag per boeking of een percentage van de kamerprijs. Sommige gemeenten hanteren een lagere belasting voor campings. De toeristenbelasting is al jarenlang een onderwerp van discussie. Hoteleigenaren zijn niet blij met de hoge tarieven omdat ze bang zijn voor ontevreden klanten of toeristen die uitwijken naar omliggende goedkopere gemeenten.