Studenten komen met expo ‘Stories of Hope’

De studenten organiseren dit project als onderdeel van de Hanze Honours Kick Off. Hierin werken honoursstudenten van verschillende opleidingen samen. De studenten bezochten in dit kader Herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar ze inspiratie opdeden voor de tentoonstelling.



De deelnemende kunstenaars kozen ervoor om verschillende verhalen over verzet en solidariteit te onderzoeken. De tentoonstelling gebruikt kunst als medium om dit gevoelige onderwerp bespreekbaar te maken en blijk te geven van erkenning en bewondering voor de alledaagse helden van de holocaust.



Op donderdagavond zijn een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder Monica van Rijn, een beeldend kunstenaar wiens ouders Auschwitz overleefden. Monica's kunst vertegenwoordigt de hoop en het voortbestaan ​​van de benarde toestand van vluchtelingen, en haar project, Colored by War, is een visueel monument van herinnering gewijd aan de naoorlogse generaties.



Ook spreken die avond historicus Geert Volders, manager van de Stichting Folkingestraat Synagoge en Stefan van der Poel, docent van de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in de moderne joodse geschiedenis en de politieke en culturele geschiedenis van Midden- en Oost-Europa.



De tentoonstelling opent om 17.00 uur. De eerste spreker begint om 18.30 uur.



Op vrijdag is de tentoonstelling te bezoeken van 12.00 tot 16.30 uur.



Meer informatie is te vinden via de Facebook pagina van Stories of hope.