Stadspark weer in het teken van Rapalje Zomerfolk

Het Stadspark in Groningen staat op 9 en 10 juni weer helemaal in het teken van Rapalje Zomerfolk Festival . Headliners zijn dit jaar de Red Hot Chilli Pipers, The Kilkenny’s en Rapalje zelf.

Red Hot Chilli Pipers

Dit jaar is de organisatie blij met het contracteren van de Red Hot Chilli Pipers: 's werelds beroemdste doedelzakband die bekend staat om hun unieke samensmelting van traditionele pipetunes en hedendaagse stukken. Ze spelen Queens We Will Rock You net zo makkelijk als Chasing Cars van Snow Patrol. De band speelt over de hele wereld voor uitverkochte zalen. Hun grootste fans? Ewan McGregor, Sir Paul McCartney, de koningin van Engeland en Samuel L Jackson.



Kaartverkoop

Maar ook de Ierse Kilkenny’s en Rapalje zelf zullen zorgen voor mooie shows. Kaarten voor het festival zijn al verkrijgbaar vanaf 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Op de site van het festival kun je terecht voor de kaartverkoop en meer informatie.