Sinterklaas arriveert zaterdag in Groningen

Ook dit jaar zet Sinterklaas weer voet aan wal in Groningen. De Goed Heiligman en zijn pieten arriveren komende zaterdag in de stad. Nadat ze zijn aangemeerd, volgt een toer door het stadscentrum.

Sinterklaas en zijn pieten arriveren om 13.15 uur bij roeivereniging De Hunze aan de Zuiderhaven. Als welkom worden samen Sinterklaasliedjes gezongen. Een uur later, om 14.15 uur, vertrekt de stoer voor een rijtour door de binnenstad.



Route door de binnenstad



De rondtoer start in de Praediniussingel. Hier staat het paard van Sint-Nicolaas, Amerigo, trappelend te wachten op de komst van zijn baas. Begeleid door muziekkorpsen, diverse bijzondere voertuigen, schoorsteenvegers, bijna 100 Pieten, oude wagens, een oude brandweerauto, steltpieten, skelterpieten, Aladin en een heel gek autootje, maakt de Sint een rondtoer door de stad met als eindpunt de Grote Markt. De route door de binnenstad gaat van de Praediniussingel via de Westerhaven, A-weg, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt, Kwinkeplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Oude Boteringestraat,



Om 15.15 uur is de verwachte aankomst op de Grote Markt. Het programma op de Grote Markt, waarbij de Sint officieel welkom wordt geheten door de burgemeester, duurt tot 15.45 uur. Dan Sint-Nicolaas het Stadhuis binnen om uit te rusten van de feestelijkheden.