Pura Vida nadert maximale bezoekerscapaciteit; Blauwestad steeds succesvoller

De dertiende editie van het openluchtconcert Pura Vida was met 11.000 bezoekers een groot succes. Onder leiding van dirigent Dirk Brossé bracht het NNO een swingend eerbetoon aan de zanger en componist Prince aan de oevers van het Oldambtmeer. De solisten Jennie Lena en Boris wisten het publiek te enthousiasmeren met nummers als Take me with you, Scandalous en natuurlijk Purple Rain.

De eerste toeschouwers kwamen al rond 14:00 uur met stoeltjes naar het terrein. De eerste bootjes lagen zelfs een dag eerder al voor anker om een mooi plekje aan de oevers van het Oldambtmeer te bemachtigen. Alle bezoekers genoten van een muzikale avond in een uniek stukje Groningen; Blauwestad.

Traditiegetrouw begon het concert met het gezamenlijk zingen van het Grunnens Laid, dat voorafgegaan werd door het openingswoord van René Paas, Commissaris van de Koning. In zijn openingsspeech stond hij stil bij alle ontwikkelingen in Blauwestad en benadrukte hij de schoonheid en veelzijdigheid van het gebied.

Vanwege het dreigende noodweer werd het gedeelte na de pauze iets ingekort, zodat bezoekers op tijd het concertterrein konden verlaten. Aan het eind van het concert werd bekendgemaakt dat de volgende editie van Pura Vida op zaterdagavond 5 september 2020 zal plaatsvinden.

Pura Vida is een evenement van Projectbureau Blauwestad en is mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Gemeente Oldambt en vele sponsoren.

Meer informatie via www.blauwestad.nl.