Noord Nederlands Orkest: ‘veel chemie met dirigent Antony Hermus’, contract verlengd tot 2024

Het Noord Nederlands Orkest is zeer te spreken over de samenwerking met dirigent Antony Hermus. Zó tevreden dat is afgesproken dat het contract wordt verlengd tot 2024.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) verlengt het contract met Antony Hermus, die sinds augustus 2015 als vaste gastdirigent verbonden is aan het orkest. Er is veel chemie met Hermus, die in de nieuwe contractperiode van 2021 tot 2024 jaarlijks 2 à 3 producties blijft dirigeren. In de afgelopen jaren dirigeerde hij met het NNO diverse concertprogramma’s in het hele land: Mahler- en Sjostakovitsj symfonieën, opera’s van Wagner en Korngold, het Bowie-concert, de Scratch Carmina Burana met 400 Noordelijke amateurzangers en een optreden op het Festival Lowlands.

Mahlers’ achtste symfonie Het NNO heeft nog een primeur. In het kader van de Mahler – cyclus voert het orkest in december 2020 de Achtste symfonie van Mahler uit, met Antony Hermus op de bok. Dat is uniek voor Noord-Nederland, waar dit bijzondere muziekstuk niet eerder werd uitgevoerd. Voor deelnemers en publiek belooft het een overweldigende ervaring te worden. Het is een ambitieuze onderneming, omdat deze Mahler-uitvoering een enorm grote bezetting heeft, met groot orkest, vijf koren en acht solozangers. De uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door de NNO-Vriendenvereniging, het Scholtenfonds en de Stichting Beringer Hazewinkel. Op www.nno.nu wordt binnenkort bekendgemaakt wanneer de voorinschrijving begint, tevens wordt daar aanvullende informatie gegeven.

Mahlers’ achtste symfonie Het NNO heeft nog een primeur. In het kader van de Mahler – cyclus voert het orkest in december 2020 de Achtste symfonie van Mahler uit, met Antony Hermus op de bok. Dat is uniek voor Noord-Nederland, waar dit bijzondere muziekstuk niet eerder werd uitgevoerd. Voor deelnemers en publiek belooft het een overweldigende ervaring te worden. Het is een ambitieuze onderneming, omdat deze Mahler-uitvoering een enorm grote bezetting heeft, met groot orkest, vijf koren en acht solozangers. De uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door de NNO-Vriendenvereniging, het Scholtenfonds en de Stichting Beringer Hazewinkel. Op www.nno.nu wordt binnenkort bekendgemaakt wanneer de voorinschrijving begint, tevens wordt daar aanvullende informatie gegeven.