Overzichtstentoonstelling Groninger striptekenaar Frans Le Roux

Frans Le Roux is vooral bekend geworden met zijn druk bevolkte en hilarische scènes die gesitueerd zijn in nauwkeurig getekende stedelijke omgevingen. Naast zijn vele Groninger stadstekeningen brengt hij ook de grote wereldsteden in beeld voor de serie Cities of the World van Ravensburger. De tentoonstelling laat ook het vele andere strip- en cartoonwerk zien dat de tekenaar in de afgelopen 45 jaar heeft vervaardigd.