Organist Martin Mans geeft concert in Martinikerk

Mans heeft zijn concert opgedeeld in vier delen. In deel één brengt de organist improvisaties over psalmen en gezangen ten gehore. In deel twee Literatuur van Bach, Young en Buxtehude. Deel drie is gewijd aan populair klassiek en ten slotte speelt hij improvisaties over onder andere de liedjes van de legendarische, Groningse zanger Ede Staal. Na afloop is tijd voor meet en greet en een drankje.



Het concert zaterdag 2 maart om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro (12,50 euro voor wie online of telefonisch reserveert). PCOB-, KBO- en ANBO-leden betalen 11 euro en de toegangsprijs voor kinderen (t/m 11 jaar) bedraagt 5 euro.



Reserveren kan online via www.martinmans.nl of telefonisch op 06-253 919 03.



Voorverkoop van kaarten vindt plaats bij het VVV-kantoor op de Grote Markt.