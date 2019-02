Open Nederlandse Quiz Contest in Martinikerk

In de Martinikerk vindt aankomende zaterdag alweer de tiende editie van de Open Nederlandse Quiz Contest (ONQC) plaats. De organisatie belooft een gezellige en spannende pubquiz, in een prachtige ambiance.

Nationale en internationale teams zullen strijden om de titel van het ‘Beste Quiz Team van 2019’. Daarnaast zal er een speciale prijs zijn voor het ‘Beste Studenten Quiz Team van 2019’.



De pubquiz bestaat uit negen spannende rondes met quizvragen die onder andere gaan over showbizz, nieuws, geschiedenis en topografie. In totaal zullen er twee muziekrondes, twee fotorondes en vijf rondes met algemene kennisvragen voorbij komen.



De Open Nederlandse Quiz Contest begint om 19.00 uur. Kosten voor reguliere deelname aan het evenement zijn €45 per team (maximaal 5 deelnemers).



www.opennederlandsequizcontest.n