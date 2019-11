Onthulling kunstwerk ‘Wervel’ in nieuwe Forumgarage

In de Forumgarage wordt woensdagmiddag het nieuwe kunstwerk Wervel onthuld.

Deze ingenieuze, 20 meter lange LED-sculptuur is gemaakt door Nicky Assmann, in opdracht van het CBK Groningen. De vorm is geïnspireerd op een tornado en volgt de contouren van de architectuur van Forum Groningen.



Wervel laat kleurrijke, gecomponeerde videobeelden zien die zijn gebaseerd op natuurlijke fenomenen als turbulentie en vloeistofdynamica en de wetenschap hierachter.



Het kunstwerk wordt woensdagmiddag officieel onthuld door wethouder Paul de Rook.