Nummers van Beatles, Rolling Stones en David Bowie vanaf Martinitoren

Aankomende zaterdag klinkt er popmuziek vanaf de Martinitoren. Stadsbeiaardier Auke de Boer past zijn muzikale programma aan vanwege muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) dat momenteel in de stad plaatsvindt.

En dus speelt hij zaterdag tussen 11 en 12 uur geen licht-klassieken, evergreens of Groninger volksliedjes, maar juist popmuziek uit de afgelopen vijftig jaar. Onder andere nummers van de Beatles, Rolling Stones, Lou Reed maar ook David Bowie en zelfs Blanks komen voorbij.



De popsongs zijn overal in de binnenstad te horen, maar wie optimaal wil genieten kan het beste een plekje opzoeken op het dakterras van het Groninger Forum of op het Martinikerkhof.