Met Staatsbosbeheer wandelen door de natuur

Het is zomer, tijd om naar buiten te gaan! Bij Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen is deze zomer van alles te doen. Op iedere zondag- en woensdagmiddag in juli en augustus kun je met een gids van Staatsbosbeheer een mooie, afwisselende zomerwandeling maken. Ook kinderen zijn van harte welkom.

Tijdens de zomerwandeling neemt de gids van Staatsbosbeheer je mee op pad, voor een leuke ontdekkingstocht in de natuur. De tocht is voor het hele gezin, jong en oud. Je leert en ontdekt van alles over de bomen en de dieren van het bos.



Andere Zomeractiviteiten

Naast de zomerwandelingen worden er in de zomer door Staatsbosbeheer nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Een bezoek aan Buitencentrum Boomkroonpad is een bijzondere bosbeleving, waarbij je door de kronen van de bomen kunt lopen. Verder zijn er in de zomermaanden op dinsdag en donderdag de buitendagen, waarbij kinderen van 6 t/m 12 jaar het leven van Igor de Vleermuis ontdekken en een eigen vleermuiskastje mogen timmeren.



Informatie en aanmelden

De zomerwandelingen vinden plaats vanaf 7 juli t/m eind augustus op iedere zondag en iedere woensdag. De wandelingen starten om 13.30 uur en duren ongeveer twee uur. De kosten bedragen € 6,00 voor volwassenen en € 3,- voor kinderen t/m 12 jaar. Vooraf aanmelden bij het buitencentrum: 0592-377305 of boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl.



Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.



Voor meer informatie en voor de overige activiteiten kunt u kijken op www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad.