Letterenfestival: Wetenschappelijk festival in- en om de Harmonie

Een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de diverse, dynamische en innovatieve wereld van het Letterenonderzoek én om zelf de waarde hiervan te ervaren. Het festival vindt plaats in en rond het Harmoniegebouw aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 26: de thuisbasis van de Faculteit. Het wordt om 13.00 uur officieel geopend door burgemeester Peter den Oudsten en professor dr. Gerry Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren. Het programma duurt tot 17.00 uur. De entree is gratis.



Programma



Tijdens het Letterenfestival geven onderzoekers onder meer workshops en mini-lezingen en kan men deelnemen aan wetenschappelijke experimenten. Bovendien is er volop gelegenheid om met medewerkers in gesprek te gaan. Wie weet leidt dit wel tot een nieuwe samenwerking of een gezamenlijk project. Het Harmoniegebouw en de pleinen eromheen worden voor deze middag getransformeerd tot een wetenschappelijk festivalterrein. Behalve het inhoudelijke programma is er ook livemuziek te beluisteren en is er volop te eten en drinken bij de foodtrucks en een buitenbar.



Relevantie van Letterenonderzoek



Onderzoekers van het Centre for Media and Journalism Studies organiseren tijdens het Letterenfestival De Grote Niet Te Vermijden ‘Hoe Gaan Kinderen Om Met Media’ Quiz. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp kan meedoen aan de quiz en komt aan de hand van vragen en antwoorden alles te weten over het opgroeien met media. De winnaar van de quiz krijgt een mooie prijs. Hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur Marcel Broersma: “Kinderen groeien op in een wereld waarin media alom vertegenwoordigd zijn. In ons onderzoek, in samenwerking met de Groningse kinderopvang, bekijken we wat kinderen online doen. Hoe ga je om met schermtijd als kind, ouder en professional? Is mediagebruik van kinderen gevaarlijk of leren ze er juist van?”

Meer informatie over het programma en de line-up is te vinden op www.rug.nl/let/letterenfestival.