Laatste kans Early Bird-kaarten Noorderzon

Kaartverkoopmomenten

De online kaartverkoop voor Noorderzon verloopt stapsgewijs. Voor vroege vogels is nog t/m woensdag 22 mei 23:59 uur een selectie van voorstellingen tijdelijk verkrijgbaar via noorderzon.nl. Maximaal 75% van de beschikbare kaarten per voorstelling wordt dan verkocht. 15 juni (hoofdprogramma) en 15 juli (complete programma) zijn de volgende online kaartverkoopmomenten. Op 1 augustus opent het Ticket- en Infocentrum in het VRIJDAG Theater, voor iedereen die liever even live contact wil.



Over Noorderzon

Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten en op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown). Van donderdag 15 t/m zondag 25 augustus 2019 vindt de 29e editie van het festival plaats.



Alle info: www.noorderzon.nl